La settimana del Milan si apre con una fitta rete di trattative di calciomercato che stanno delineando il volto del nuovo Diavolo sotto la guida tecnica di Rúben Amorim. Tra conferme di lusso, assalti internazionali e complessi incastri sull'asse con Premier League, la dirigenza rossonera sta vivendo ore cruciali per definire le strategie sia in entrata sia in uscita, con l'obiettivo di consegnare all'allenatore portoghese una rosa perfettamente funzionale al suo credo tattico. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, lunedì 20 luglio 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Mediana blindata: Rabiot resta, c'è la data per il rinnovo di Modrić

Rivoluzione a centrocampo: l'idea Højbjerg e i sacrifici eccellenti

Le notizie più confortanti per i tifosi rossoneri arrivano dal cuore del centrocampo.ha ufficialmente dissipato ogni dubbio sul proprio futuro:anche per la stagione 2026-2027, spegnendo le voci nate dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Al suo fianco ci sarà ancora il carisma di. Il Pallone d'Oro 2018 ha sciolto le riserve e. La firma materiale sul nuovo accordo (da 3,5 milioni di euro più 500mila euro di bonus) è attesa a metà settimana, presumibilmente nella giornata diNonostante le due conferme di peso, il reparto mediano subirà una profonda sfoltitura. La lista dei cedibili è lunga e comprende Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek e Warren Bondo. Ancheè in uscita: lo statunitense, rientrato dal prestito all'Atalanta, piace molto in Premier League ma soprattutto alla, che spinge per. Attenzione anche alla posizione di: l'ex Torino non è più intoccabile e davanti a un'offerta dail Milan lo lascerà partire.

Queste uscite serviranno a finanziare l'assalto a Pierre-Emile Højbjerg. Il danese è in rottura con l'Olympique Marsiglia e può muoversi a cifre molto vantaggiose, tra i 10 e i 15 milioni di euro. Højbjerg, che ha già giocato con Rabiot all'OM, rappresenta il profilo ideale per la diga a due nel 3-4-2-1 di Amorim.

Trequarti: dal Belgio confermano l'inserimento per Karetsas

Sul fronte dei trequartisti, Rúben Amorim ha chiesto espressamente un innesto di fantasia e piede mancino che ami partire da destra. L'obiettivo numero uno resta, classe 2007 di proprietà del KRC Genk. Nelle ultime ore, tramite il quotidiano Het Laatste Nieuws, che riferisce dell'inserimento rossonero nella corsa al talento ellenico (autore di 3 gol e 18 assist nell'ultima stagione).

La trattativa si preannuncia complessa: il Borussia Dortmund resta attualmente in vantaggio e ha già offerto 30 milioni di euro. Il Genk, tuttavia, ha alzato il muro e pretende almeno 35 milioni di euro per far partire il ragazzo, preannunciando un'operazione di resistenza economica simile ai passati casi Charles De Ketelaere e Ardon Jashari.

Asse caldo con l'Aston Villa: lo stallo Estupiñán e la tentazione Rafael Leão

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Infine, riflettori puntati sull'Inghilterra e sulle mosse dell', club che sta intrecciando in modo clamoroso i destini del mercato rossonero. Si registra una frenata nelle negoziazioni per il terzino: tra la domanda del Milan (20 milioni di euro) e l'offerta dei, congelando momentaneamente l'affare.Tuttavia, i contatti tra le due società potrebbero presto spostarsi su un palcoscenico ben più rumoroso. L'Aston Villa è infatti sul punto di cedere Morgan Rogers al Chelsea per la cifra record di 137 milioni di euro. Con le casse piene, il manager. Il Milan valuta il portoghese, una cifra perfettamente accessibile per il club di Birmingham. Resta da capire se il numero 10 rossonero, che rifiuta le mete arabe e turche, accetterà la corte dell'Aston Villa pur di misurarsi con la Premier League e giocare la prossima Champions League.