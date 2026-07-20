Il punto sulla mattinata rossonera: i due senatori confermano la permanenza. In entrata si stringe per il talento Kōnstantinos Karetsas. Villans su Rafael Leão
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione
La settimana del Milan si apre con una fitta rete di trattative di calciomercato che stanno delineando il volto del nuovo Diavolo sotto la guida tecnica di Rúben Amorim. Tra conferme di lusso, assalti internazionali e complessi incastri sull'asse con Premier League, la dirigenza rossonera sta vivendo ore cruciali per definire le strategie sia in entrata sia in uscita, con l'obiettivo di consegnare all'allenatore portoghese una rosa perfettamente funzionale al suo credo tattico. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, lunedì 20 luglio 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.
Mediana blindata: Rabiot resta, c'è la data per il rinnovo di ModrićLe notizie più confortanti per i tifosi rossoneri arrivano dal cuore del centrocampo. Adrien Rabiot ha ufficialmente dissipato ogni dubbio sul proprio futuro: il centrocampista transalpino rimarrà a Milano anche per la stagione 2026-2027, spegnendo le voci nate dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Al suo fianco ci sarà ancora il carisma di Luka Modrić. Il Pallone d'Oro 2018 ha sciolto le riserve e prolungherà il suo contratto fino al 30 giugno 2027. La firma materiale sul nuovo accordo (da 3,5 milioni di euro più 500mila euro di bonus) è attesa a metà settimana, presumibilmente nella giornata di mercoledì 22 luglio.
Rivoluzione a centrocampo: l'idea Højbjerg e i sacrifici eccellentiNonostante le due conferme di peso, il reparto mediano subirà una profonda sfoltitura. La lista dei cedibili è lunga e comprende Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek e Warren Bondo. Anche Yunus Musah è in uscita: lo statunitense, rientrato dal prestito all'Atalanta, piace molto in Premier League ma soprattutto alla Lazio di Gennaro Gattuso, che spinge per un prestito oneroso con diritto di riscatto a 18 milioni. Attenzione anche alla posizione di Samuele Ricci: l'ex Torino non è più intoccabile e davanti a un'offerta da 25 milioni di euro il Milan lo lascerà partire.
Queste uscite serviranno a finanziare l'assalto a Pierre-Emile Højbjerg. Il danese è in rottura con l'Olympique Marsiglia e può muoversi a cifre molto vantaggiose, tra i 10 e i 15 milioni di euro. Højbjerg, che ha già giocato con Rabiot all'OM, rappresenta il profilo ideale per la diga a due nel 3-4-2-1 di Amorim.
Trequarti: dal Belgio confermano l'inserimento per KaretsasSul fronte dei trequartisti, Rúben Amorim ha chiesto espressamente un innesto di fantasia e piede mancino che ami partire da destra. L'obiettivo numero uno resta Kōnstantinos Karetsas, classe 2007 di proprietà del KRC Genk. Nelle ultime ore sono arrivate conferme autorevoli anche dal Belgio, tramite il quotidiano Het Laatste Nieuws, che riferisce dell'inserimento rossonero nella corsa al talento ellenico (autore di 3 gol e 18 assist nell'ultima stagione).
La trattativa si preannuncia complessa: il Borussia Dortmund resta attualmente in vantaggio e ha già offerto 30 milioni di euro. Il Genk, tuttavia, ha alzato il muro e pretende almeno 35 milioni di euro per far partire il ragazzo, preannunciando un'operazione di resistenza economica simile ai passati casi Charles De Ketelaere e Ardon Jashari.
Asse caldo con l'Aston Villa: lo stallo Estupiñán e la tentazione Rafael LeãoInfine, riflettori puntati sull'Inghilterra e sulle mosse dell'Aston Villa, club che sta intrecciando in modo clamoroso i destini del mercato rossonero. Si registra una frenata nelle negoziazioni per il terzino Pervis Estupiñán: tra la domanda del Milan (20 milioni di euro) e l'offerta dei Villans ballano ancora 4-5 milioni di euro, congelando momentaneamente l'affare.
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