Milan, rinnovo di Maignan tra settembre e ottobre? Le ultime

"Sono molto fiduciosi e si stanno avvicinando al rinnovo. La sensazione è che alla fine possano essere la base giusta per chiudere l'accordo fino al 2028. Totale apertura di Maignan e parti in avvicinamento. La sensazione è che il prossimo summit che andrà in scena tra fine settembre e i primi di ottobre possa essere quello decisivo per arrivare al traguardo e all'accordo". Schira parla di possibile offerta intorno ai 6 milioni di euro, anche se la richiesta di Mike dovrebbe essere di poco superiore.