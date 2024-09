Davide Calabria, terzino e capitano del Milan, nei prossimi mesi dovrà prendere una decisione in merito al proprio futuro, tra il rinnovo con i rossoneri e la possibile ipotesi Galatasaray. L'arrivo di Emerson Royal, infatti, era già di per sé un segnale della volontà da parte del Diavolo di fare un upgrade in quella zona di campo. Ed effettivamente nel corso della sessione estiva di calciomercato per l'esterno italiano sono arrivate diverse richieste.