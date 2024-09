Milan Futuro, quanti talenti: Camarda e Vos già al top, in attesa di Liberali

Le qualità non mancano — Da Camarda a Liberali, passando per il neoacquisto Vos: come scritto in precedenza, il club crede molto nel Milan Futuro e nei suoi ragazzi, giovani talenti che piano piano verranno aggregati alla prima squadra e nel frattempo si fanno le ossa nel campionato di Serie C. La stagione non decolla ma, dopo la sconfitta nella partita inaugurale, il Milan era determinato a riscattarsi.

Che momento per Camarda — Il primo gol storico in Serie C è stato segnato nella ripresa contro il Carpi, con un rigore trasformato dal solito Francesco Camarda, che ha mostrato notevole freddezza. Il giovane classe 2008 ha già guadagnato la fiducia del club. Il reparto offensivo del Milan Futuro conterà soprattutto sulle sue prestazioni, e il giovane attaccante ha già scritto un’importante pagina nella storia rossonera.

Aspettando Liberali — Mattia Liberali, nato nel 2007, è un giovane talento destinato a lasciare un'impronta per le generazioni future. Dotato di grande creatività e tecnica, anche in spazi ristretti, è abile nel dribbling, nel muovere la palla rapidamente e nel creare superiorità numerica in pochi metri. Sebbene al momento non abbia ancora brillato in Serie C, le sue qualità sono evidenti, e il tempo per crescere non gli manca di certo.

Vos già un passo avanti — Silvano Vos ha debuttato lo scorso weekend con il Milan Futuro, guidato da Daniele Bonera. Il centrocampista olandese è arrivato a Milanello con l'obiettivo di accumulare esperienza in Serie C, per facilitare il passaggio in prima squadra. Tuttavia, il suo salto verso la formazione principale potrebbe avvenire prima del previsto. Vos ha già lanciato un messaggio chiaro e deciso alla dirigenza e agli allenatori. Nonostante la sua prima prestazione sia durata solo 45 minuti, ha comunque impressionato chiunque stesse seguendo la partita.