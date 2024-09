Italia Under 20, tanto Milan Futuro: campo per Zeroli e Bartesaghi

Nel pomeriggio l'Italia Under 20 di Bernardo Corradi ha giocato contro la Repubblica Ceca. In campo Zeroli e Bartesaghi del Milan Futuro

Nel pomeriggio l'Italia Under 20 di Bernardo Corradi ha giocato contro la Repubblica Ceca, nalla partita valide per l'Elite League. Gli azzurrini hanno vinto 2-1 grazie ai gol di Lipani (Sassuolo) e Ciammaglichella (Torino). In campo anche tanto Milan Futuro. Ecco il minutaggio dei giovani rossoneri.