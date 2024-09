Biglietti Milan Futuro-Ascoli, c’è una promozione davvero allettante

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito al match tra Milan Futuro e Ascoli, valida per la quarta giornata di Serie C

Fabio Barera Redattore 4 settembre 2024 (modifica il 4 settembre 2024 | 21:16)

(fonte: acmilan.com) Nuovo appuntamento casalingo per il Milan Futuro. La 4ª giornata di Serie C Now - Girone B vedrà i rossoneri affrontare una squadra di grande blasone, l'Ascoli, allo Stadio C. Speroni di Busto Arsizio (VA). Si gioca sabato 14 settembre alle ore 18.30. E a partire da giovedì 5 settembre, alle ore 15.00, sarà attiva la vendita dei biglietti per la partita. I ragazzi di Mister Bonera avranno bisogno dei loro tifosi per confrontarsi contro una compagine abituata, nelle ultime stagioni, a categorie superiori.