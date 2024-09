Il Milan cresce nonostante tutto: il mercato aumenta il valore della rosa

Nonostante un periodo molto negativo, in campo e non, il Milan continua a crescere. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, infatti, il costo della rosa rossonera ha fatto registrare una crescita importante al via della stagione 2024/25. Il peso, ovviamente a bilancio, dei calciatori ingaggiati dal Diavolo dopo la chiusura del calciomercato ha trovato un aumento di circa 20 milioni di euro rispetto alla stagione 2023/24 (+12,9%): passando così da 155,2 milioni circa a 175,1 milioni di euro.