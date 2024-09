Milan, chi se Fonseca viene esonerato? Sono 5 i nomi ma vi è la clamorosa ipotesi

Il Milan ottiene solo 2 punti nelle prime 3 partite del nuovo campionato e la posizione di Paulo Fonseca comincia a traballare. Non vi sono rivoluzioni in vista ma è chiaro che i prossimi match saranno a dir poco fondamentali per il futuro del tecnico portoghese. A tal proposito, secondo quanto riportato da TeleLombardia, in caso di esonero sarebbero ben cinque i nomi sul taccuino rossonero.

I cinque nomi

Rimarrebbe in auge il ritorno di Stefano Pioli. L'allenatore parmense, infatti, non ha rescisso il suo contratto rossonero, fino al 2025, e potrebbe anche tornare a San Siro dopo il commovente saluto di pochi mesi fa. Tuttavia, oltre Pioli vi sarebbero anche i nomi di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Sergio Conceicao e Thomas Tuchel. Ribadiamo, però, che ogni valutazione verrà fatta solo dopo la ripresa della sosta e che, per ora, la società nutre ancora fiducia in Fonseca. LEGGI ANCHE: Milan, la difesa prende due gol a partita: Fonseca corre ai ripari. Ecco come