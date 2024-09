'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Paulo Fonseca che, nelle prime 3 partite del campionato di Serie A 2024-2025 , contro Torino , Parma e Lazio , ha già incassato 6 gol , alla perfetta media di due reti per partita . E meno male che, a luglio, Fonseca si era presentato al mondo rossonero annunciando la volontà di difendere diversamente rispetto alla stagione precedente.

Un'annata, l'ultima con Stefano Pioli in panchina, in cui il Milan aveva subito ben 49 reti in campionato e 69 in totale, sommando anche le partite di Coppa Italia, di Champions e Europa League. E pensare che soltanto nel 2022, con 31 gol subiti in 38 partite, il Diavolo si fregiava del titolo di miglior difesa del torneo di Serie A. Ora il Milan balla pericolosamente ogni qualvolta viene attaccato. C'è sempre la sensazione che l'avversario possa andare in rete.