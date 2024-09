Milan, la strana parabola di Calabria: da leader indiscusso dello spogliatoio a vittima dei fischi

Davide Calabria gioca nel Milan da 15 anni, di cui 10 nella prima squadra. Capitano del club e a 27 anni già considerato un veterano , è entrato nel settore giovanile del Milan all'età di 10 anni. La sua crescita è stata sostenuta dalla madre, che lo accompagnava a Milanello. Calabria ha affinato le sue abilità, affermandosi come un giocatore promettente. Il suo debutto in prima squadra è avvenuto a 19 anni, il 30 maggio 2015, contro l’Udinese. In quella occasione, ha dimostrato di essere pronto per un ruolo di maggiore responsabilità, diventando un pilastro della difesa del Milan. Il suo impegno e la sua dedizione sono stati ripagati con la fascia da capitano in quanto, cresciuto nel settore giovanile del Milan, rappresenta i valori del club. Oggi però qualcosa sembra si sia rotto.

Calabria, cos'è cambiato?

Dal forte legame per i colori si passa però alle questioni economiche, infatti il rinnovo di Calabria sembra sempre più lontano. Le probabilità di un rinnovo del contratto per il terzino rossonero, in scadenza a giugno 2025, sono molto basse, se non nulle. Il capitano, che potrebbe spesso partire dalla panchina a favore di Emerson Royal, mantiene ferme le sue richieste. Con una richiesta di 4 milioni di euro per rinnovare, sembra che il Milan non abbia intenzione di soddisfare le sue esigenze. Pertanto, è probabile che si arriverà alla scadenza del contratto, a meno che il giocatore non riduca le sue pretese.