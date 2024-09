L’Equipe: “Theo Hernandez ha bisogno di una competizione”

Anche L'Equipe, oggi in edicola, parla di Theo Hernandez e in particolare della sua prestazione in Francia-Italia. Serve competizione?

8 settembre 2024

La partita tra la Lazio e il Milan è finita 2 a 2, ma il focus non è andato tanto sul risultato, ma più sul caso cooling break in cui Theo e Leao si sono allontanati da Fonseca e dalla squadra. Il francese, poi, ha giocato contro l'Italia per la Nations League.

