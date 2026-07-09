La mattinata in casa rossonera ha delineato con estrema precisione le linee guida del nuovo corso targato Rúben Amorim. Tra ufficialità imminenti, strategie tattiche rivelate in conferenza stampa e clamorosi ribaltoni di calciomercato, la dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro per consegnare al tecnico portoghese una rosa perfettamente plasmata sulle esigenze del suo credo calcistico, il 3-4-2-1. Ecco a voi le Top News della mattina di oggi, giovedì 9 luglio 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

1. Le linee guida di Amorim: Pulisic e Saelemaekers a sinistra, chance per i giovani

Nel corso della suaa 'Casa Milan', l'ex tecnico dello Sporting Lisbona ha fornitoattuale. Nel suo scacchiere mobile,ricoprirà un ruolo centrale agendo da trequartista d'inventiva sul centro-sinistra, con la libertà di accentrarsi per sfruttare il suo destro naturale. Sulla stessa corsia, ma nel ruolo di esterno a tutta fascia, si muoverà, desideroso di agire sul lato mancino per convergere verso il centro.

Novità importanti anche per le rotazioni: Amorim ha confermato che Samuel Chukwueze farà parte del progetto per garantire imprevedibilità nell'uno contro uno, così come verrà valutato attentamente il centrocampista statunitense Yunus Musah. Prima di attingere ulteriormente dal mercato esterno, l'allenatore lusitano sfrutterà il ritiro estivo per testare da vicino i giovani più promettenti del vivaio milanista, tra cui spiccano i nomi di Aurelien Guernier, Yahya Idrissi, Christian Comotto e Alphadjo Cissè.

2. Difesa blindata: Mario Gila saluta la Lazio, nel weekend le visite rossonere

Sul fronte degli acquisti, la retroguardia del Milan si prepara ad accogliere il suo nuovo pilastro. Nelle prime ore di oggi, il difensore spagnolosi è presentato al centro sportivo di Formello per l'inizio del raduno della Lazio, ora guidata da Gennaro Gattuso. La visita è servita al centrale classe 2000 per svuotare l'armadietto e tributare i

L'accordo tra i due club è totale: l'operazione si è conclusa sulla base di 27,5 milioni di euro fissi più bonus, che porteranno la cifra complessiva a quota 30 milioni. Gila è atteso a Milano nel corso del fine settimana per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul ricco contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione con scadenza 30 giugno 2031.

3. Asse Milan-Udinese: sfuma Arthur Atta, ma restano vivi i nomi di Kristensen e Davis

Il summit di mercato andato in scena ieri pomeriggio a 'Casa Milan' con la dirigenza dell'Udinese, rappresentata dal direttore sportivo Gianluca Nani, ha vissuto un clamoroso colpo di scena nelle ultime ore. Sebbene i club avessero, il classe 2003 ha subito un inserimento lampo da parte delladi euro più bonus. Il giocatore è già in viaggio per Firenze, costringendo il Milan e le altre pretendenti a depennare il suo nome.

L'incontro con i friulani è stato comunque fruttuoso per gettare le basi su altri due profili di assoluto spessore. I fari del Diavolo restano accesi sul possente difensore centrale danese Thomas Kristensen (classe 2002), ideale per completare il pacchetto arretrato a tre, e sul centravanti inglese Keinan Davis (classe 1998), autore di 10 reti nell'ultima stagione e individuato come perfetto vice-Gonçalo Ramos in caso di una futuribile partenza di Santiago Giménez.

4. Centrocampo e Trequarti: Modrić verso il sì, ballottaggio tra Karetsas e Alajbegović

Le chiavi della cabina di regia rossonera resteranno saldamente nelle mani dell'esperienza. Il forte pressing esercitato da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović sembra aver convintofino al, mantenendo l'ingaggio da 4 milioni di euro bonus inclusi. Il croato garantirà carisma e gestione del possesso palla all'interno della nuova mediana a due.

Per quanto riguarda la batteria dei trequartisti, sfumato Atta, la dirigenza si concentra sui due gioielli classe 2007 messi in evidenza da La Gazzetta dello Sport. Il primo è il bosniaco Kerim Alajbegović, di rientro al Bayer Leverkusen e valutato sui 25-30 milioni di euro, sponsorizzato direttamente da Ibrahimović. Il secondo è il belga Kōnstantinos Karetsas, stellina del Genk reduce da un'annata da 18 assist, il cui prezzo si aggira intorno ai 40 milioni di euro. I due profili, per caratteristiche fisiche e piedi invertiti, risulterebbero persino complementari nei piani tattici di Amorim.

5. Prospettive di agosto: i fari puntati su Lucas Bergvall e Nicolas Jackson

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Le grandi manovre del Milan non si esauriranno con i colpi di inizio luglio. Gli uomini di mercato rossoneri stanno già pianificando la seconda fase della campagna trasferimenti, con l'obiettivo di sfruttare le occasioni dell'ultimo mese estivo per puntellare ulteriormente i reparti chiave., profilo ideale per dare freschezza e fisicità geometrica alle rotazioni di centrocampo.; l'attaccante del Chelsea rappresenterebbe quel rinforzo di peso e velocità capace di integrarsi al meglio con Gonçalo Ramos, offrendo ad Amorim una variante tattica di caratura internazionale per affrontare la lunghissima stagione tra Serie A ed Europa League.