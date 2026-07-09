Nel pomeriggio di ieri, le stanze di 'Casa Milan' hanno ospitato un importante vertice di calciomercato tra i dirigenti del club di Via Aldo Rossi e una delegazione ufficiale dell'Udinese, capitanata dal direttore sportivo Gianluca Nani. Sebbene l'appuntamento fosse nato formalmente come un incontro conoscitivo per tessere le prime relazioni istituzionali tra le due società, il summit si è trasformato in una ghiotta opportunità per il Diavolo per sondare il terreno su alcuni profili friulani perfetti per il nuovo corso tecnico inaugurato da Rúben Amorim.

Non solo Atta: il Milan punta Thomas Kristensen per la difesa

Secondo quanto riportato dalle edicole odierne del Corriere della Sera e del Corriere dello Sport, il dialogo tra i club si è focalizzato su tre profili specifici. Il primo nome è quello già noto del trequartista francese Arthur Atta, classe 2003, stimato per il suo cambio di passo e la sua duttilità. Giocatore, però, diretto verso la Fiorentina. Ma le novità più importanti riguardano gli altri reparti, a partire dalla difesa, dove i rossoneri hanno chiesto informazioni dettagliate su

Il centrale danese, classe 2002, incarna perfettamente l'identikit del difensore moderno, forte fisicamente e dotato di buona qualità nell'impostazione dal basso. Caratteristiche che la dirigenza rossonera sta cercando per completare il pacchetto arretrato e puntellare la nuova linea a tre, muovendosi in parallelo con l'operazione che ha portato Mario Gila dalla Lazio a Milano. Gli scout del Milan hanno seguito la crescita di Kristensen durante tutto l'arco dell'ultimo anno, raccogliendo relazioni eccellenti: nell'ultima stagione con i bianconeri di Kosta Runjaić, il danese ha collezionato 2.599 minuti sul terreno di gioco in 31 presenze tra Serie A e Coppa Italia, impreziositi da 3 reti.

Keinan Davis nel mirino: l'alternativa di peso a Gonçalo Ramos

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L'altro nome caldo emerso dal summit di ieri riguarda il reparto offensivo ed è quello di. L'attaccante inglese, classe 1998, è reduce da un'annata vissuta a livelli assoluti in maglia friulana, dimostrando un impatto devastante sulle difese italiane grazie alla sua prorompente fisicità e alla sua bravura nel proteggere il pallone per far salire la squadra. I suoi numeri stagionali parlano chiaro:Il centravanti mancino di origini giamaicane piace molto ad Amorim e la dirigenza del Milan lo ha individuato come il perfetto profilo da inserire in rosa nel ruolo di vice-Gonçalo Ramos. La trattativa per portare Davis in rossonero potrebbe decollare definitivamente nel caso in cui il club decidesse di monetizzare attraverso la cessione di, liberando così lo spazio e le risorse necessarie per l'affondo sul possente attaccante dell'Udinese. I prossimi giorni sveleranno quale dei tre binari friulani diventerà prioritario per il mercato del Diavolo.