PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: caccia a difensore e attaccante. Spunta Fagioli

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: caccia a difensore e attaccante. Spunta Fagioli

Le Top news di rassegna stampa sul calciomercato del Milan nella mattina di oggi mercoledì 22 aprile 2026
Le Top News sul calciomercato del Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, mercoledì 22 aprile 2026: inizia il vero movimento in entrata, con la caccia al difensore e all'attaccante praticamente inaugurate. E la nuova idea per il centrocampo
Daniele Triolo Redattore 

Mattina molto importante, questa di mercoledì 22 aprile 2026, per il calciomercato del Milan: sono tanti, infatti, i 'rumors' usciti sui movimenti - soprattutto in entrata - del club di Via Aldo Rossi in vista della prossima finestra estiva dei trasferimenti. Si va dalla scelta del prossimo attaccante (di cui uno, Robert Lewandowski, è conteso alla Juventus) alla corsa al rinforzo ideale in difesa, dove il Diavolo cerca Mario Gila ma intanto spinge anche per Tiago Gabriel. Poi l'idea Nicolò Fagioli in mediana. Vediamo, dunque, insieme le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.

Quale difensore per Max Allegri?

—  

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola il principale obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare le propria difesa è Mario Gila della Lazio. Classe 2000, lo spagnolo - in scadenza di contratto con il club di Claudio Lotito il 30 giugno 2027 e non intenzionato al rinnovo - potrebbe trasferirsi in rossonero per 20 milioni di euro più bonus. Il direttore sportivo Igli Tare lo portò nella Capitale e ora lo rivorrebbe con sé a Milano, con il placet del tecnico Massimiliano Allegri. Il Diavolo, però, balla su più tavoli e tiene calda anche la pista che porta a Tiago Gabriel del Lecce. Classe 2004, portoghese, ha estimatori in Premier League ma i rossoneri di recente hanno avuto contatti concreti con i suoi agenti: costa 20-25 milioni di euro, una cifra ritenuta dal Milan un po' troppo alta.

LEGGI ANCHE

Un vecchio pupillo per la nuova mediana

—  

Per 'TuttoMercatoWeb', invece, Allegri - pensando al nuovo centrocampo del suo Milan per la stagione 2026-2027 - avrebbe indicato, come primo nome per il calciomercato in entrata (forse anche prima di Leon Goretzka?), quello di Nicolò Fagioli. Il centrocampista piacentino, classe 2001, è stato allenato dal livornese ai tempi della Juventus, per due stagioni, dal 2022 al 2024. Potrebbe, pertanto, essere lui il nuovo acquisto del Diavolo per una mediana tutto fosforo e piedi buoni con Luka Modrić e Adrien Rabiot. Le insidie, per il giocatore di proprietà della Fiorentina, possono arrivare dalla solita Premier ma, soprattutto, dall'Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone.

Aperto il 'casting' per la scelta dell'attaccante

—  

Il 'Corriere della Sera' spiega come vi siano, in vista del prossimo calciomercato estivo, tre attaccanti che stuzzicano gli appetiti di Allegri. Il quale ha chiesto alla sua dirigenza un bomber da 20-25 gol stagionali, esperto, che non rappresenti una scommessa. L'identikit porta a Robert Lewandowski, Dušan Vlahović - che potrebbero svincolarsi da Barça e Juve nel caso in cui non riuscissero a trovare un accordo per il rinnovo - e Alexander Sørloth, il quale, invece, è in forza all'Atléti del 'Cholo'. Per i primi due, secondo il 'CorSera', il problema sarebbe lo stipendio. Troppo alte, infatti, le loro richieste economiche. 'Il Giorno' invece non dimentica anche il nome di Moise Kean (Fiorentina), ma, soprattutto, quello di Randal Kolo Muani. Tornerà al PSG dal prestito al Tottenham e potrebbe rappresentare una grande chance per il Diavolo. Mai come quest'anno i rossoneri non potranno sbagliare l'acquisto del bomber.

Juve avanti su Lewa, l'opzione araba intriga

—  

Se tutti, all'interno del Milan, si convincessero della bontà dell'opzione Lewandowski, uomo da oltre 660 gol in carriera, la scelta potrebbe essere già fatta. Per 'Tuttosport', però, la Juve sembra essere passata in vantaggio sul Milan nella corsa al cartellino del bomber polacco proprio perché quello bianconero sembra il club più convinto sull'ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Attenzione, però, perché i rossoneri, alla fine, potrebbero anche virare su un altro nome. È un po' uscito dai radar dopo la sua cessione all'Al-Hilal, ma non va dimenticato come uno del calibro di Darwin Núñez potrebbe rappresentare un upgrade per il Milan. Un colpo di calciomercato da capogiro da finanziare con le cessioni delle delusioni Christopher Nkunku e Santiago Giménez.

Leggi anche
Calciomercato Milan, sei colpi per Allegri: si parla di Cambiaso, spunta Kolo Muani
Calciomercato Milan, per la difesa fari puntati anche su Tiago Gabriel: ecco quanto costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA