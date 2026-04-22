Un vecchio pupillo per la nuova mediana — Per 'TuttoMercatoWeb', invece, Allegri - pensando al nuovo centrocampo del suo Milan per la stagione 2026-2027 - avrebbe indicato, come primo nome per il calciomercato in entrata (forse anche prima di Leon Goretzka?), quello di Nicolò Fagioli. Il centrocampista piacentino, classe 2001, è stato allenato dal livornese ai tempi della Juventus, per due stagioni, dal 2022 al 2024. Potrebbe, pertanto, essere lui il nuovo acquisto del Diavolo per una mediana tutto fosforo e piedi buoni con Luka Modrić e Adrien Rabiot. Le insidie, per il giocatore di proprietà della Fiorentina, possono arrivare dalla solita Premier ma, soprattutto, dall'Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone.

Aperto il 'casting' per la scelta dell'attaccante — Il 'Corriere della Sera' spiega come vi siano, in vista del prossimo calciomercato estivo, tre attaccanti che stuzzicano gli appetiti di Allegri. Il quale ha chiesto alla sua dirigenza un bomber da 20-25 gol stagionali, esperto, che non rappresenti una scommessa. L'identikit porta a Robert Lewandowski, Dušan Vlahović - che potrebbero svincolarsi da Barça e Juve nel caso in cui non riuscissero a trovare un accordo per il rinnovo - e Alexander Sørloth, il quale, invece, è in forza all'Atléti del 'Cholo'. Per i primi due, secondo il 'CorSera', il problema sarebbe lo stipendio. Troppo alte, infatti, le loro richieste economiche. 'Il Giorno' invece non dimentica anche il nome di Moise Kean (Fiorentina), ma, soprattutto, quello di Randal Kolo Muani. Tornerà al PSG dal prestito al Tottenham e potrebbe rappresentare una grande chance per il Diavolo. Mai come quest'anno i rossoneri non potranno sbagliare l'acquisto del bomber.

Juve avanti su Lewa, l'opzione araba intriga — Se tutti, all'interno del Milan, si convincessero della bontà dell'opzione Lewandowski, uomo da oltre 660 gol in carriera, la scelta potrebbe essere già fatta. Per 'Tuttosport', però, la Juve sembra essere passata in vantaggio sul Milan nella corsa al cartellino del bomber polacco proprio perché quello bianconero sembra il club più convinto sull'ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Attenzione, però, perché i rossoneri, alla fine, potrebbero anche virare su un altro nome. È un po' uscito dai radar dopo la sua cessione all'Al-Hilal, ma non va dimenticato come uno del calibro di Darwin Núñez potrebbe rappresentare un upgrade per il Milan. Un colpo di calciomercato da capogiro da finanziare con le cessioni delle delusioni Christopher Nkunku e Santiago Giménez.