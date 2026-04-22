Tiago Gabriel, classe 2004, difensore centrale portoghese del Lecce, è nel mirino del Milan per il calciomercato estivo. Già seguito molte volte durante questa stagione, ha un costo per ora ancora troppo alto secondo i rossoneri

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale in vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato e, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il principale obiettivo del club di Via Aldo Rossi è Mario Gila della Lazio. Lo spagnolo classe 2000, però, non è l'unico difensore su cui stanno lavorando i rossoneri.