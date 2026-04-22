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Calciomercato Milan, per la difesa fari puntati anche su Tiago Gabriel: ecco quanto costa

Tiago Gabriel difensore US Lecce obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Tiago Gabriel, classe 2004, difensore centrale portoghese del Lecce, è nel mirino del Milan per il calciomercato estivo. Già seguito molte volte durante questa stagione, ha un costo per ora ancora troppo alto secondo i rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale in vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato e, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il principale obiettivo del club di Via Aldo Rossi è Mario Gila della Lazio. Lo spagnolo classe 2000, però, non è l'unico difensore su cui stanno lavorando i rossoneri.

Sempre secondo il 'CorSport', infatti, nel mirino del Milan c'è anche Tiago Gabriel del Lecce. Classe 2004, portoghese, Tiago Gabriel ha finora disputato 35 partite tra Serie A e Coppa Italia con i giallorossi di Eusebio Di Francesco, trovando anche la via del gol in due occasioni.

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Alto 196 centimetri, bravo nel gioco aereo e in marcatura, comunque si chiuda la stagione dei salentini (attualmente alle prese con la lotta per la permanenza nella massima serie) dovrebbe andare via. Pantaleo Corvino, che nel gennaio 2025 lo aveva prelevato dall'Estrela Amadora per poco meno di 1,5 milioni di euro, fiuta già l'ennesima maxi-plusvalenza.

Concorrenza dalla Premier League, il Lecce lo valuta abbastanza

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Il Lecce, infatti, valuta Tiago Gabriel tra i 20 e i 25 milioni di euro (secondo altre fonti sarebbero addirittura 30). Il Milan, che ha già fatto già seguire il centrale lusitano varie volte durante quest'annata, giudica però questa cifra alta. I rossoneri dovranno fare attenzione: il giocatore ha estimatori in Premier League: già diversi sondaggi condotti dai club inglesi con il suo agente.

Tiago Gabriel, ha ricordato il quotidiano capitolino, è sotto contratto con il Lecce fino al 30 giugno 2027 ma nell'accordo tra le parti il club ha un'opzione per estenderlo per ulteriori due stagioni. Milan e Lecce, in buoni rapporti dopo l'operazione della cessione in prestito di Francesco Camarda della scorsa estate, sicuramente torneranno a riparlarne.

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