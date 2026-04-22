Calciomercato Milan, anche Tiago Gabriel nella lista dei rinforzi per la difesa—
Alto 196 centimetri, bravo nel gioco aereo e in marcatura, comunque si chiuda la stagione dei salentini (attualmente alle prese con la lotta per la permanenza nella massima serie) dovrebbe andare via. Pantaleo Corvino, che nel gennaio 2025 lo aveva prelevato dall'Estrela Amadora per poco meno di 1,5 milioni di euro, fiuta già l'ennesima maxi-plusvalenza.
Concorrenza dalla Premier League, il Lecce lo valuta abbastanza—
Il Lecce, infatti, valuta Tiago Gabriel tra i 20 e i 25 milioni di euro (secondo altre fonti sarebbero addirittura 30). Il Milan, che ha già fatto già seguire il centrale lusitano varie volte durante quest'annata, giudica però questa cifra alta. I rossoneri dovranno fare attenzione: il giocatore ha estimatori in Premier League: già diversi sondaggi condotti dai club inglesi con il suo agente.
Tiago Gabriel, ha ricordato il quotidiano capitolino, è sotto contratto con il Lecce fino al 30 giugno 2027 ma nell'accordo tra le parti il club ha un'opzione per estenderlo per ulteriori due stagioni. Milan e Lecce, in buoni rapporti dopo l'operazione della cessione in prestito di Francesco Camarda della scorsa estate, sicuramente torneranno a riparlarne.
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