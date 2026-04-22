Calciomercato Milan, gli obiettivi in difesa — Un nome su tutti, Mario Gila (classe 2000) della Lazio. Su di lui c'è anche l'Inter, ma i rossoneri si sono mossi in anticipo. In scadenza di contratto nel 2027, non rinnoverà e andrà via ora. Claudio Lotito, Presidente della Lazio, vorrebbe 30 milioni di euro, ma scenderà con il prezzo: con 25 milioni di euro più bonus si può chiudere. Gila piace al Milan per caratteristiche tecniche (in conduzione e uscita palla) e fisiche. Alternative, Tiago Gabriel (2004 del Lecce), Thomas Kristensen (2002 dell'Udinese) e Víctor Valdepeñas (2006 del Real Madrid).

Calciomercato Milan, gli obiettivi a centrocampo — Il Milan è intenzionato a fare un'operazione come quella che, nel 2025, ha portato Adrien Rabiot in rossonero con Leon Goretzka (classe 1995), che si svincolerà dal Bayern Monaco. Proposto un triennale a 5 milioni di euro a stagione. Per la fascia, poi, si continua a parlare, per 'Il Giorno' di Andrea Cambiaso (2000), in uscita dalla Juventus. È un pupillo di Allegri, è in grado di giocare su ambedue i versanti, destro e sinistro. Sarebbe perfetto per il 3-5-2 del tecnico livornese. Contestualmente, in uscita Pervis Estupiñán, che potrebbe dunque lasciare Milanello appena dodici mesi dopo il suo arrivo.

Calciomercato Milan, gli obiettivi in attacco — Per il reparto avanzato, il Milan ha addirittura quattro attaccanti sotto osservazione e sui quali sta facendo le sue valutazioni. Moise Kean (classe 2000 della Fiorentina) è tra gli obiettivi principali. Piace ad Allegri, anche se è reduce da un'annata non esaltante. La clausola risolutoria di 62 milioni di euro scade a metà luglio: si potrebbe trattare intorno ai 50. Occhio, poi, ad Alexander Sørloth (1995) dell'Atlético Madrid, che costa 35 milioni di euro.

In lista poi anche Robert Lewandowski (1988) e Dušan Vlahović (2000), che potrebbero svincolarsi da Barcellona e Juventus. Per il primo, l'ostacolo maggiore è lo stipendio (per quello è attratto dalla MLS). Per il secondo, pista da non scartare perché non ha ancora firmato il rinnovo con la Juve, i dubbi in casa Milan sono soprattutto di natura fisica viste le due ultime stagioni. Il nome nuovo, ha chiosato 'Il Giorno', potrebbe essere quello del francese Randal Kolo Muani, classe 1998, che tornerà al PSG dal Tottenham per fine prestito. Diversi club interessati, tra cui quello rossonero.