CALCIOMERCATO MILAN

Mercato Milan - Chukwuemeka a gennaio? Arriva l'importante conferma

"C'è sicuramente interesse per gennaio, sì. Ma mi è stato detto che ci sono dubbi tra le squadre della Premier League sul fatto che possa avere un impatto significativo, data la sua mancanza di esperienza ai massimi livelli. Questo è il problema con un prestito, che probabilmente avverrà a gennaio: i club vogliono un impatto immediato. Queste squadre hanno seguito i suoi progressi e avranno un'idea del suo livello attuale. Non si è consolidato nella squadra dell'Aston Villa, e non lo ha fatto nemmeno in quella del Chelsea, ma l'unico modo per costruire quell'esperienza è che le squadre si fidino del suo talento. Forse sarebbe più adatto ad andare in Europa, dove ho sentito dire che c'è un certo interesse. Tutto dipende se questi club sono disposti a scommettere sul fatto che sia abbastanza bravo in questo momento per giocare regolarmente a calcio ai massimi livelli. Non c'è dubbio che abbia un grande potenziale, ma da quando ha lasciato il Villa ha giocato pochissimo".