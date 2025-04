"Così l'espressione del volto degli altri spediti fuori in anticipo, c'è da riflettere sulle distrazioni difensive e, soprattutto, sui cambi che rappresentano, da sempre, il limite del tecnico piacentino. Il risultato del Tardini è un messaggio sulla linea dell'utente desiderato, il Napoli si illumina di immenso e domani sera giocherà contro il Bologna per rispondere e andare a 1 punto sotto. Zona champions. La Fiorentina imita l'Inter, va via sciolta, segna raddoppia, Palladino, come Inzaghi, rileva il migliore in campo, Gudmundsson esce e commenta con vaffa manifesto. Il Milan rifiata e recupera di gioco e di potenza, errori, mille, quasi gol, cento. Pari inutile per entrambe". LEGGI ANCHE: Musah, il dilemma del Milan: panchina o titolare per trovare il riscatto? >>>