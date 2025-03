Milan-Como, Damascelli cita la cultura greca: e sul rosso a Dele Alli ...

Su Milan-Como: "In fondo aveva ragione Esopo, la cicala e la formica resistono al logorio del calcio moderno. Il Como ha cantato pensando di potercela comunque fare contro un avversario modesto e operaio. Poi, come accade da sempre in questo sport, un paio di situazioni hanno confermato la fiaba e mandato in minoranza i docenti del tiki taka. Fabregas è fra questi, ottimo allenatore con un organico di giovani narcisi. Ma alla fine cicala raggiunto anche dall'Hellas che è andato a vincere a Udine. Contumelie varie del tifo rossonero nei confronti della proprietà, la storia del nuovo Milan purtroppo è questa. Un post scriptum riguarda il Var che ha annullato un gol del Como per un off side microscopico. Chissà se anche i padroni del Como chiederanno di rivedere le regole come è accaduto con i colleghi dell'Atletico di Madrid".