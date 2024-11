Nel calcio di oggi spesso ci si affida all'algoritmo e il Milan, come noto, lo ha a disposizione e lo ha spesso utilizzato per condurre il proprio calciomercato. In vista delle prossime sessioni, senza dubbio, il club rossonero dovrà intervenire per prendere un centrocampista, dato anche l'infortunio di Ismael Bennacer che lascerà fuori l'algerino per parecchio tempo. A questo proposito i colleghi di 'gazzetta.it' hanno chiesto a due società che lavorano con i numeri, Wallabies e Football Intelligence, quali possano essere i profili in linea con le richieste rossonere. E sono venuti fuori sei nomi interessanti.