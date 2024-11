Milan, si avvicina il mercato invernale: qual è il reparto da rafforzare?

In un periodo con poche notizie, l'attenzione dei tifosi rossoneri non può non indirizzarsi a un mercato invernale che si avvicina sempre di più. La sosta delle nazionali non offre molti spunti ma permette di osservare dei giocatori che potrebbero anche essere accostati proprio al Milan. Ecco, dunque, che sorge spontanea la domanda: ma in quale reparto deve rafforzarsi di più il Diavolo?