Avrebbe spazio con Fonseca?

Ci potrebbero essere anche contro a livello tattico. Si perché Brahim Diaz, nella sua esperienza al Milan con Stefano Pioli, ha giocato praticamente sempre sulla trequarti, a supporto di Olivier Giroud. In qualche sporadico caso è stato usato anche come esterno di destra. Per ora Fonseca ha praticamente usato solo Pulisic in quel ruolo. Qualche volta Loftus-Cheek, ma diciamo che non è andata proprio benissimo. Avrebbe senso spendere tanti soldi per un giocatore che arriverebbe come opzione dalla panchina? Al momento il Milan ha in rosa giocatori di qualità sulla trequarti: Okafor e Chukwueze sono calciatori molto importanti a gara in corso. Sicuramente Brahim Diaz ha qualità indubbie, ma potrebbe essere un investimento che non vale la candela, viste anche le altre necessità molto più impellente dei rossoneri.