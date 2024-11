Calciomercato Milan - Brahim Diaz di nuovo rossonero? Pista da seguire: i dettagli

Brahim Diaz col Milan, si legge, ha segnato 18 gol in 124 partite complessive, tra cui 31 presenze e 3 reti nella stagione scudetto e 10 gare con un gol determinante al Tottenham nella corsa fino alla semifinale di Champions League. Secondo la rosea ci sarebbe la possibilità e l'occasione per riportarlo a Milanello, anche se ancora lontana. Brahim Diaz oggi è una delle riserve di lusso del Real Madrid: in questa stagione due sole volte da titolare in Liga, mai in Champions League. Lo scorso anno al Real Madrid, Brahim Diaz ha giocato 44 partite con 12 gol. Ma ora sarebbe nella lista degli esuberi di Carlo Ancelotti per le prossime sessioni di calciomercato. Anche se il Milan non avrebbe fretta di intervenire in attacco, viste le alternative sugli esterni e sulla trequarti. Secondo la rosea la pista Brahim Diaz-Milan esiste, ma potrebbe andare avanti senza fretta. La formula e il prezzo? Real e i rossoneri dovrebbero trovare un accordo, difficilmente di nuovo in prestito. LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Allenatore? Prendi Spalletti". Ecco come e quando