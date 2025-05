Allenatore Milan, dalla Germania: 'Terzic ha rifiutato i rossoneri, ma ...'

Uno dei nomi che erano stati accostati al Milan qualche mese fa era stato quello di Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund. I rossoneri, infatti, al termine della passata stagione, come noto, era alla ricerca di un profilo che potesse guidare la squadra dopo il quinquennio con Stefano Pioli. In queste settimane si sta vivendo più o meno la stessa situazione, con tanti profili che circolano per il post Sérgio Conceicao, detto che l'addio di quest'ultimo è tutt'altro che scontato. E dalla Germania, in questo senso, riemerge una notizia interessante sulla panchina del Diavolo.