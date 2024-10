Panchina Milan, Terzic contattato da Ibrahimovic: svelato il retroscena

Zlatan Ibrahimovic avrebbe aperto i contatti in passato con Edin Terzic per la panchina del Milan: ecco il retroscena e il futuro del tecnico

C'è stato un momento in cui il Milan, nella persona di Zlatan Ibrahimovic, ha contattato Edin Terzic come possibile sostituto in panchina di Paulo Fonseca. I rumors erano già noti da tempo, soprattutto prima del successo nel derby contro l'Inter, ma a darne conferma, nelle ultime ore, è stato un esperto di calciomercato come Florian Plettenberg.