Il piano di Conceicao per la Coppa Italia: e il Milan osserva …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, il prossimo 14 maggio , alle ore 21:00 , allo stadio 'Olimpico' di Roma , il Milan di Sergio Conceicao disputerà, contro il Bologna di Vincenzo Italiano , la finale di Coppa Italia . E, dunque, per l'occasione, i rossoneri avranno la possibilità - in una stagione fortemente negativa - di portarsi a casa il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana vinta a gennaio.

La 'rosea' ha ricordato come il Milan non alzi al cielo due coppe nella stessa annata dalla stagione 2007-2008. Ovvero da quando, con Carlo Ancelotti in panchina, il Diavolo sconfisse per 3-1 il Siviglia a Montecarlo in agosto per la finale della Supercoppa Europea. Un successo replicato a dicembre, a Yokohama, con un 4-2 al Boca Juniors nel Mondiale per Club.