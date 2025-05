Allenatore Milan, Ordine: "Voterei Ancelotti". Ecco il motivo

"C'è una questione affettiva che incide sul giudizio. Se il Milan dovesse prendere Sarri, sa benissimo che poi sarebbe in controtendenza rispetto a questa svolta di quest'ultima parte di stagione data da Conceicao e dovrebbe impiegare un po' di tempo Sarri per imporre le sue idee. E potrebbe perdere quel vantaggio che penso io Milan e Napoli possono avere l'anno prossimo su Inter e Juve, che parteciperanno al Mondiale per Club. Lo sforzo di questa stagione lo pagheranno inizialmente queste due. Per questo voterei per Ancelotti, con questo sistema. Davide di fatto è l'allenatore, Carlo fa il dt in pratica, al Milan potrebbe andare benissimo". Vedremo cosa deciderà di fare il Milan per il futuro: probabilmente tutte le decisioni saranno posticipate dopo la finale di Coppa Italia contro il Bologna, se non addirittura al termine della stagione stessa. LEGGI ANCHE: Milan, con Liberali fai un errore: i talenti vanno preservati, non venduti>>>