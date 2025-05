Allenatore Milan, suggestione Simone Inzaghi: Pellegatti è sicuro della scelta. E punge sui rinnovi

"Se vorrei Simone Inzaghi al Milan? Subito. Finale di Champions, semifinale di Champions, subito. Come prenderei Allegri. Chi gli rompe le scatole? Fa parte del gioco. A me interessa che alleni bene, non che si lamenti o no. Stagione deludente? Si parlava di Triplete fino a 10 giorni fa, io ora dico una cosa. Da tifoso milanista, se mi parlano di Triplete mi piace. A me piace più leggere di un possibile Triplete che dei rinnovi del Milan. L'errore sai dov'è? Aver battuto la Lazio in Coppa Italia". LEGGI ANCHE: Milan, con Liberali fai un errore: i talenti vanno preservati, non venduti>>>