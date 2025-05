Calciomercato Milan, Pellegatti: “Voci su Gimenez”. Ecco di cosa si tratta

"Un sito inglese parla di un interesse del Liverpool per Santiago Gimenez. Si parla di sirene inglesi". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del calciomercato del Milan e in particolare delle voci su Santiago Gimenez. Ecco il suo parere su 'YouTube': "A lui non piace il modulo di Conceicao, visto che serve un attaccante che si muova. Per questo è ideale Jovic. Gimenez ha gli stessi movimenti di Leao. Però Conceicao dovrebbe andare via. Ricordiamo che con Sarri, Allegri e Conte, candidati per il Milan, gioca proprio un attaccante d'area".