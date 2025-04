Milan, Pellegatti: “Leao preoccupa. Gimenez deve fugare i dubbi”

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha commentato Venezia-Milan 0-2. Nel suo video su 'YouTube' parole importanti per Leao e Gimenez

"Era tempo che il Milan non subiva solo un gol in 4 partite". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha commentato Venezia-Milan 0-2. Nel suo video su 'YouTube' parole importanti per Leao e Gimenez. Ecco il suo parere: "Questa difesa a tre garantisce l'equilibrio. Dovevamo cominciare prima con la difesa a tre? Il Milan sembra più saldo e questo era mancato".