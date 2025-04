Ora come ora, Gimenez è la terza opzione in attacco per Conceicao alle spalle di Jovic e Abraham. Santiago non è entrato benissimo in campo contro il Venezia, sbagliando molto, ma il gol potrebbe liberarlo in vista di un finale di stagione importante. Conceicao potrebbe farlo giocare in campionato per farli ritrovare condizione, poi contro il Bologna in Coppa Italia giocherà l'attaccante più in forma del Milan. LEGGI ANCHE: Venezia-Milan, Pulisic il tuttofare: Conceicao ha trovato il ruolo ideale?>>>