Milan, l’allenatore rivela dove andrà Joao Felix: poi la sentenza su Leao

L'allenatore: "Ecco dove andrà Joao Felix: Milan, Leao perde potenziale ..."

Su Joao Felix: "João Félix è un grande talento che non ha ancora trovato il contesto ideale per esprimere il suo talento con maggiore continuità. Penso anche che João abbia lasciato il Portogallo troppo presto e non fosse mentalmente preparato per una squadra come l’Atlético Madrid, non riuscendo mai a imporre il suo gioco. Il che è stata una grande delusione per lui, perché è stato costretto a rimanere in panchina. È stato ceduto in prestito ad altri club. Ma nonostante ciò non è mai riuscito a giocare con continuità, né al Barcellona, ​​né al Chelsea, né ora al Milan… Credo che in futuro andrà in Arabia Saudita o tornerà al Benfica".