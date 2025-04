Kyle Walker , terzino del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della quinta puntata del 'The Kyle Walker Podcast', soffermandosi in modo particolare con lo scambio di battute con Joao Felix avuto nel corso dell'intervallo della sfida contro il Napoli . Sembrava infatti che l'inglese avesse detto al compagno 'Non siamo Messi', spingendolo a passare la palla. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Walker: "Leao fantastico. Ecco cos'ho detto davvero a Joao Felix"

"Non stavo dicendo a Joao 'non sei Messi, passa la palla'. Stavo dicendo 'assicurati di avere un metodo'. Era d'accordo con me e ha detto che dobbiamo avere più passaggi e un po' più di controllo. Non l'ho detto solo a Joao. Non sapevo che ci fosse una telecamera lì. Ma non avrei cambiato nulla di quello che ho detto. Il commento che ho fatto è che nessuno è Messi. È così in ogni squadra del mondo, tranne che in certi individui che possono capovolgere una partita quando vogliono. Li applaudo: sono Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Mo Salah e Ousmane Dembélé, che è stato inarrestabile dall'inizio dell'anno. A parte questo, è un gioco di squadra".