Panchina Milan, Conceicao si gioca le sue chance. Può rimanere in rossonero? Ecco come

Per ora, Conceicao sembrerebbe destinato all'esonero, ma la conquista della Coppa Italia rischia di migliorare la posizione del tecnico portoghese. D'altronde, sono ben 18 anni che il Milan non vince due trofei in una singola stagione e Conceicao potrebbe così entrare nella storia rossonera. Eppure, c'è ancora molto da discutere, poiché il Diavolo non ha ancora trovato il suo nuovo direttore sportivo e dunque ogni scelta, dal mercato alla panchina, vive una situazione di stallo. Tuttavia, un'altra vittoria non può non aggiungere la candidatura di Conceicao, il quale, se venisse confermato, avrebbe certamente più tempo per dare al Milan l'impronta giusta.