Mercato Milan, il futuro di Walker è in bilico? Il derby come esame finale

Nonostante una professionalità indiscutibile, Walker non ha fornito quel cambio di marcia atteso sulla fascia. Sebbene solido e raramente incline all'errore, è mancata quella spinta offensiva e quella dinamicità che hanno caratterizzato il suo passato. Un profilo più arrembante e propositivo potrebbe essere la priorità per il Milan del futuro, relegando Walker a un ruolo di comprimario, se non addirittura spingendo verso un suo addio.

Il derby contro l'Inter rappresenta dunque un'occasione cruciale per l'ex Manchester City. In una partita ad alta tensione, sotto i riflettori di San Siro, Walker avrà la possibilità di mostrare una versione di sé più incisiva e convincente. Una prestazione di alto livello contro i rivali nerazzurri potrebbe riaprire uno spiraglio per la sua permanenza, dimostrando alla dirigenza e al futuro tecnico di poter ancora essere una risorsa preziosa per il Milan.

Tuttavia, al momento, le sensazioni non sembrano pendere a suo favore. La necessità del Milan di ringiovanire la rosa e di iniettare nuova energia sulle fasce potrebbe portare a scelte diverse, con Walker pronto a salutare Milano al termine della stagione. Il derby, in questo scenario, assume i contorni di un'ultima sfida per lasciare un segno e, chissà, ribaltare un destino che appare già segnato. Il mercato del Milan è in fermento, e la fascia destra è uno dei reparti sotto la lente d'ingrandimento. LEGGI ANCHE: Ecco il LIVE del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan! >>>