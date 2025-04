Milan, Capello sicuro: “Leao sarebbe inarrestabile se giocasse…”

Fabio Capello , ex allenatore del Milan , ha commentato con un intervento su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola la situazione della squadra rossonera in vista della prossima stagione. Ecco, dunque, cosa ha scritto 'Don Fabio' sulla 'rosea'. "La chiave per il Milan che verrà è una: inserire due o tre giocatori di grande livello, che facciano davvero la differenza. Non servono rivoluzioni totali, con otto o dieci nuovi innesti. Ma un paio sì, e dove si trovano andrà bene: che si tratti di una grande mezzala, o di un altro centrocampista fortissimo, un terzino destro, un’ala che faccia sfracelli. Non tentativi, ma giocatori che diano già ampie garanzie. La base è buona, e la cosa fa anche arrabbiare". Il parere su Rafael Leao .

Milan, Capello: "Leao, se giocasse all’80% del suo potenziale sarebbe..."

"Ho trovato grande determinazione in Pavlović, e poi mi chiedo: perché Tomori era finito ai margini? Mi stupisce vedendolo oggi del fatto che prima non venisse preso in considerazione. Ho rivisto un Leao finalmente voglioso: per la forza fisica che ha, giocasse all'80% del suo potenziale sarebbe inarrestabile e per lui dovrebbe essere la normalità. Troppo spesso però si limita al 40%. Non solo. Maignan si è ripreso e mi piace, è difficile trovare di meglio senza spendere tanti soldi. Non ho dubbi, lo confermerei. Pulisic è un altro giocatore che ha continuità e qualità, può stare benissimo nel Milan. È uno di quei giocatori che partono dal sei e mezzo e che altre volte gioca da sette o di più. Mi pongo la solita domanda: chi trovo meglio di lui?".