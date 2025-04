Milan, capitolo DS: qualcosa non quadra. E se la Coppa Italia cambiasse tutto?

Continua la telenovela legata al nuovo direttore sportivo del Milan . La vittoria nel derby di ritorno contro l' Inter e la finale di Coppa Italia conquistata sembrano aver donato all'ambiente rossonero un po' di tranquillità. La squadra di Sergio Conceicao punta al secondo trofeo in una stagione certamente deludente sia per il campionato che per la, ormai sicura, mancata qualificazione alla prossima Champions League . In tutto questo, la dirigenza cerca di programmare il futuro, ma la lista delle scelte inizia a diventare lunga. Il tempo stringe e il Milan si ritrova, ancora, senza un vero e proprio DS.

Milan, e se il DS fosse legato a Conceicao? Cosa può cambiare con la vittoria della Coppa Italia

Già, poiché le riflessioni vanno avanti e i nomi, tra Tare, D'Amico e Sartori, continuano a diffondersi. In questi giorni abbiamo sentito parlare di incontri, trattative, chiacchiere e possibili programmi, ma di concreto non c'è nulla. Furlani prosegue nelle sue valutazioni, ben conscio di non poter più sbagliare, ma la vicenda inizia a non quadrare. Parlando in maniera molto chiara, se Tare fosse stato un vero obiettivo sarebbe stato già ingaggiato. In primis, perché l'ex dirigente della Lazio è attualmente libero, diversamente da D'Amico che è sotto contratto con l'Atalanta.