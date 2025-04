Letizia: “Tare è un bluff di Furlani. La sensazione sul nuovo DS è questa”

"Se la scelta fosse Tare lo avresti potuto fare già da mesi, quindi se non lo hai fatto siamo agli sgoccioli, sei già in ritardo. Questo bluff, però, anche nei confronti dell'ambiente, e dei giornalisti, è una strategia che conferma la poca chiarezza, la poca trasparenza, la poca capacità di trattare temi importanti di un club nel modo giusto. Non lontano da noi, il modo di comunicare, di gestire i media, è completamente diverso e i risultati si vedono. In casa Milan la gestione di determinate notizie è fallimentare".

Infine, Letizia ha concluso: "Potremmo prendere anche il migliore direttore sportivo e il miglior allenatore del mondo, ma saremmo capaci di far uscire male questa situazione. Non riesco a capire questo talento al contrario. Non è di certo colpa di chi si ritrova a veicolare certe informazioni, parliamo proprio di strategie di comunicazione che stanno a monte. Fin quando non vedo il comunicato, io su Tare non sono convinto. Non per giudizio mio personale, ma per il modus operandi. Non sono convinto che arrivi, non che sia la persona giusta".