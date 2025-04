Mercato Milan, ripartire da Pulisic e Reijnders. Su Maignan, Theo e Jovic ...

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, facendo il punto sul mercato del Milan in vista della prossima stagione, ha spiegato come, anche per l'annata 2025-2026 , il Diavolo ripartirà sicuramente da Christian Pulisic (vicino al rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029 ) e Tijjani Reijnders . Lo statunitense e l'olandese sono stati tra le poche note liete di questa sventurata campagna rossonera.

Mercato Milan, certezze Pulisic e Reijnders. Ma non le uniche

Ci sono, poi, anche due giovani difensori centrali forti e complementari, come Malick Thiaw e Strahinja Pavlović, nonché due attaccanti su cui investire tanto per il presente e per il futuro, quali Rafael Leão, Santiago Giménez e Francesco Camarda. La 'rosea', però, in chiave mercato, ha parlato anche di altri giocatori del Milan per cui deve ancora essere presa una decisione in vista dell'anno che verrà. Dove si preannuncia una rivoluzione e si, spera, arriverà il riscatto rossonero.