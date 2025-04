Ielpo: “Nel mio Milan la Coppa Italia aveva un peso”. Poi la bordata a Leao

Mario Ielpo, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio 24', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Tutti Convocati', soffermandosi in modo particolare sul derby Inter-Milan e su Rafael Leao. Innanzitutto ha rivelato come ai suoi tempi la Coppa Italia avesse un certo peso rispetto a quello che può avere ora. Quanto al portoghese, a suo dire non è affidabile. L'ex giocatore del Diavolo, infatti, ha fatto notare come alterni continuamente picchi negativi e positivi. Nel primo caso portano a vincere le partite, nel secondo a complicarle. Ecco, dunque, le sue parole in merito.