Venezia-Milan, Tomori ottimo da braccetto: sicuri di volerlo cedere?

Venezia-Milan 0-2, i rossoneri fanno tantissima fatica in una gara intricata: i padroni di casa, dopo il gol subìto da parte di Pulisic, hanno pressato molto bene il Diavolo e hanno sprecato tante occasioni da rete. A conti fatti avrebbero meritato il pareggio. Il Milan ha retto in difesa, con Maignan che non ha fatto nessuna parata per tutta la gara. Nel recupero poi il gol finale di Gimenez. Tomori è stato forse il più decisivo in fase difensiva. Ecco la nostra pagella per la prestazione del difensore inglese. PROSSIMA SCHEDA