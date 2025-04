Calciomercato Milan, Pellegatti svela un retroscena. Per il futuro occhio a…

Calciomercato Milan, Pellegatti: "Si puntano due italiani". Ecco chi

Pellegatti continua e parla di Nicolussi Caviglia: "Giocatore che piace molto al Milan, lo avrebbe voluto durante il calciomercato invernale, ma si sarebbe mosso tardi. Piace ancora al Milan, non da titolare, ma servono italiani per le liste. Può essere un giocatore per completare la rosa. Ad esempio io trovo complicata la pista che porti a Ricci, penso sia più facile spendere meno milioni per Nicolussi Caviglia. Seguiamo le piste Leoni e Nicolussi Caviglia". LEGGI ANCHE: Milan, il futuro di Theo Hernandez è segnato. Ecco il punto sul suo rinnovo>>>