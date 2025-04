Venezia-Milan, Pellegatti: “Ma perché non giochiamo 60/70 minuti così?”

Venezia-Milan, Pellegatti: "Conceicao freme per il ritorno di Jovic". Poi esprime il dubbio amletico

"Ci sono state cose belle del Milan, come i primi 15/20'. Non so se è perché il Milan aveva trovato un Venezia che doveva assestarsi, ma mi sono piaciuti sul fatto che ognuno faceva un tocco e aveva due opzioni. Bel movimento, bei fraseggi, classe, divertimento e spettacolo. Il problema è: perché non riusciamo a giocare così 60 o 70'? Perché poi siamo a tornati a vedere il solito Milan non bello. Anzi tutti dicono che è stato il Venezia a fare di più la partita. Un solo gol subito nelle ultime quattro partite, a questo punto viene da chiedersi se è solo il modulo o il fatto che Yeboah sfiori il palo è segno di fortuna? Conceicao dice che non gli piace questo modulo e che non è suo. Mi sembra di capire che c'è uno più di tanti che freme per il ritorno di Jovic e questo è proprio Conceicao, nonostante lo abbia messo tardi".