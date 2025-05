Cruciani duro: “Al Milan nessuna visione, solo giochi di potere”

"Il problema è che nel Milan non ci sono visioni. Ci sono giochi di potere, ci sono lotta non all'ultimo coltello, non notte di lunghi coltelli che ricordano vicende storiche più serie, bensì guerra di poltrone". Così Giuseppe Cruciani, giornalista, ha detto la sua sul momento del Milan in particolare sulla dirigenza rossonera. Ecco il suo parere durante 'Aria Fritta', podcast di 'Chiamarsi Bomber': "Nella guerra di poltrone quelli che ci rimettono sono i tifosi del Milan, che in questo momento vedono una società che è completamente allo sbando. Si è parlato per mesi, in maniera impropria, del nuovo direttore sportivo con gli incontri, candidati, contro candidati, doppi incontri, tripli incontri, 5 ore di incontri, eccetera. Una specie di Conclave anticipato, per poi ritrovarsi addirittura nella situazione in cui pare adesso non ci sia bisogno di un direttore sportivo e si resta con l'assetto attuale".