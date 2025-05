Milan, la carica di Joao Felix verso la Coppa Italia

"L'importante è vivere giorno dopo giorno, partita dopo partita, ma è chiaro che abbiamo in testa la finale di Coppa anche perché ci qualificherebbe per l'Europa League, visto che tramite il campionato è un po' difficile. Però ora abbiamo il Genoa, è importante vincere queste partite prima della finale, in modo da arrivare ben preparati e con fiducia per vincere il trofeo. Lavoro sempre per essere preparato, qualsiasi sia il momento, che sia la finale di Coppa o la partita contro l'ultima in classifica. Quello che succederà, succederà. E speriamo di vincere!".