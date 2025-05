Milan Futuro-SPAL, la Curva tuona: “Squadre B senza senso. Calcio malato”

"Affronteremo però anche questa difficoltà con orgoglio, ma con enorme sofferenza. Non è stato per niente facile mettere sul piatto l’amore per la Spal e per i nostri colori da una parte e la lotta contro questo calcio di m***a dall'altra. Una lotta che richiede di essere coerenti ai valori in cui non da oggi crediamo, valori che sono sempre volti alla sopravvivenza della Spal stessa e del calcio come tutti lo rivorrebbero. È oltremodo doloroso, soprattutto per noi, ma per la prima gara in trasferta del 10 maggio contro il Milan Futuro, anche questa volta, così come accaduto in campionato, non entreremo".