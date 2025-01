Calciomercato – Attento Milan, una big europea punta Mosquera

Il Milan ha bisogno di rinforzi in difesa. Da alcuni mesi, uno degli obiettivi di calciomercato dei rossoneri, allenati da Sergio Conceicao , è Cristhian Mosquera del Valencia . Spagnolo classe 2004, egli è una giovane promessa ed il contratto con la sua attuale squadra scadrà nel 2026 . Il suo rinnovo, però, ha incontrato dei problemi perchè il Valencia non vuole inserire una clausola rescissoria da 25 milioni di euro .

Come riportato dal sito spagnolo fichajes.net, oltre il Milan, anche l'Atletico Madrid è interessato al Mosquera. Un'altra squadra che ha inserito Mosquera nella lista degli obiettivi di calciomercato è il Bayern Monaco, allenato dall'ex difensore del Manchester City Vincent Kompany. Per la squadra tedesca che ha mandato uno scout da osservarlo da vicino, il difensore del Valencia rappresenterebbe un colpo per il futuro, vista la giovane età.