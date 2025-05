Ex Milan, Luis Enrique su Donnarumma: “Ogni calciatore viene criticato”

Luis Enrique , allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti temi anche le prestazione dell'ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma . L'estremo difensore italiano sta giocando alla grande specialmente in Champions League. Anche contro l'Arsenal ha compiuto diverse parate complesse. Ecco le parole in merito di Luis Enrique (fonte tuttomercatoweb).

Ex Milan, Luis Enrique non si espone su Donnarumma. Ecco le sue parole

"Siamo in una fase estremamente importante ed è in questo genere di situazioni che si vede il valore del gruppo. Anche se si dice che uno o l'altro stia giocando bene, ogni calciatore viene criticato a un certo punto della stagione. Io tifo per la mia squadra, non mi schiero su singoli o voci esterne". L'allenatore spagnolo, quindi, non si concentra sui singolo visto che il PSG ha la possibilità di qualificarsi alla finale di Champions League.