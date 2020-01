LIVE – Calciomercato Milan: Ufficiali gli arrivi di Saelemaekers e Laxalt. Salta Robinson

+++ LE ULTIME NEWS: +++

CALCIOMERCATO MILAN – UFFICIALI GLI ARRIVI DI SAELEMAEKERS E LAXALT

Sono ufficiali gli arrivi di Alexis Saelemaekers e Diego Laxalt. Depositato il contratto in Lega.

CALCIOMERCATO MILAN – ROBINSON E’ DEFINITIVAMENTE SALTATO: LE ULTIME

Il Wigan ha comunicato ufficialmente che Antonee Robinson non si muoverà in questa finestra di mercato. Salta definitivamente il terzino, tornerà Laxalt.

CALCIOMERCATO MILAN – LAXALT SARA’ A MILANO NELLA GIORNATA DI DOMANI

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Diego Laxalt sarà a Milano nella giornata di domani per vestire nuovamente la maglia del Milan.

L’AFFARE ROBINSON E’ A RISCHIO: ECCO IL MOTIVO

Il trasferimento di Robinson dal Wigan al Milan è a rischio: ecco il motivo.

SAELEMAEKERS E’ ARRIVATO A CASA MILAN PER LA FIRMA

Saelemaekers è arrivato a Casa Milan: a breve la firma del contratto.

LAXALT TORNA IN ROSSONERO. PROBLEMI PER ROBINSON

Diego Laxalt torna a sorpresa a vestire la maglia rossonera. Ci sono invece dei problemi per Robinson.

CALCIOMERCATO MILAN, INTERESSE PER SCAMACCA

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan sarebbe interessato a Scamacca.

ESCLUSIVA – FIORENTINA, PRADE: “PAQUETA NON ARRIVERA”

Abbiamo contattato in esclusiva Daniele Pradè, ds della Fiorentina, che ci ha parlato di Lucas Paqueta.

SAELEMAEKERS HA TERMINATO LE VISITE MEDICHE

Saelemaekers ha terminato le visite mediche: a breve sarà a Casa Milan per la firma.

FOTO – MILAN, L’ARRIVO IN CLINICA DI SAELEMAEKERS

Visite mediche in corso per Saelemaekers, neo giocatore rossonero. Ecco la foto dell’arrivo in clinica.

SUSO, LA FIDANZATA ALISS: “GRAZIE MILANO PER QUESTI CINQUE ANNI INDIMENTICABILI”

La fidanzata di Suso salutà così il Milan, San Siro e i suoi tifosi.

FOTO PM – ROBINSON TERMINA LE VISITE MEDICHE

Robinson ha terminato da pochi minuti le visite mediche: ora idoneità sportiva e firma a Casa Milan-

PM – DIEGO LAXALT VICINO ALLA FIORENTINA

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Laxalt è vicino alla Fiorentina.

SAELEMAEKERS E’ ATTERRATO A LINATE: ORA VISITE E FIRMA

Il neo acquisto rossonero è atterrato a Milano: ora visite mediche e firma.

ACQUISTATO UN GIOVANE TALENTO CLASSE 2003: ECCO CHI E’

Maldini e Boban si muovono anche per il futuro. Ecco il talento classe 2003 acquistato.

PAQUETA SALUTA PIATEK: “GRAZIE PER L’AMICIZIA, FARO’ IL TIFO PER TE”

Lucas Paqueta saluta Piatek, neo giocatore dell’Hertha Berlino.

RETROSCENA VINA: HA SPINTO PER VENIRE AL MILAN

Il terzino Vina ha provato in tutti i modi a venire al Milan

UFFICIALE – CAPANNI RIENTRA DAL PRESTITO AL NOVARA

Gabriele Capanni è rientrato ufficialmente dal prestito al Novara: per lui si profila un nuovo trasferimento (Catania).

IN CORSO LE VISITE MEDICHE DI ANTONEE ROBINSON

Sono in corso in questi minuti le visite mediche di Antonee Robinson presso la Clinica La Madonnina.

MILAN, ROBINSON E’ ATTERRATO A LINATE

Poco dopo le 11.15, Antonee Robinson è atterrato a Linate: ora visite mediche e firma sul contratto.

CALCIOMERCATO MILAN – PRESSING FIORENTINA SU PAQUETA’: NO AL PRESTITO SECCO

Contatto ieri tra Milan e Fiorentina per Lucas Paquetà: difficile, però, che il brasiliano possa lasciare i rossoneri.

PM – MILAN, ROBINSON E SAELEMAEKERS VISITE MEDICHE NEL POMERIGGIO

A breve atterreranno a Milano Antonee Robinson e Alexis Saelemaekers: nel pomeriggio le visite mediche alla Madonnina

DONNARUMMA PUO’ PARTIRE IN ESTATE PER 50 MILIONI

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta in estate Gigio Donnarumma potrebbe salutare i rossoneri per una cifra sui 50 milioni

DONNARUMMA LASCIA IN ANSIA IL MILAN: IN ESTATE PUO’ DIRE ADDIO

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta in estate Gigio Donnarumma potrebbe davvero dire addio al Milan salvo clamorose sorprese: rinnovo complicato.

