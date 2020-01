Calciomercato Milan – Saelemaekers è atterrato a Linate: ora visite e firma

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo Antonee Robinson, ecco Alexis Saelemaekers: l’esterno belga classe 1999 è appena atterrato a Milano-Linate. Ora visite mediche alla clinica ‘La Madonnina’ e poi firma sul contratto a Casa Milan.

Saelemaekers arriva dall’Anderlecht, dove in questa stagione ha totalizzato 16 presenze e 2 reti – di cui una nel big match contro lo Standard Liegi -, in prestito oneroso (3,5 milioni) con opzione di riscatto per altri 3,5 milioni più 1 di bonus. Intanto è stato preso un altro giovane talento, continua a leggere >>>

